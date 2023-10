Missioni navali e intesa con Tunisi L' Ue accelera | Orban dice no

Leggi Anche Onu, applausi per Zelensky per la prima volta all'Assemblea - Leader ucraino: 'Russia usa cibo ed energia come armi' 'Ci vorrà il tempo ...

...delle frontiere esterne non solo nel Mediterraneo ma anche nel Sahel' e sostiene l'idea di utilizzare leUe nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune 'come quelleo di ...Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell appoggiando l'ipotesi di usare "le nostredella Politica di sicurezza e di difesa comune, come quelleo di ...

A Granada segnali di apertura sul dossier migranti. Borrell parla di missioni navali per fermare la tratta, Von der Leyen in pressing sul Memorandum con la Tunisia. Ma c'è lo strappo di Ungheria e Pol ..."Dobbiamo pensare a un controllo delle frontiere esterne non solo nel Mediterraneo ma anche nel Sahel. E' un compito difficile ma sono pronto a considerare questa opzione. (ANSA) ...