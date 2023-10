“Mio figlio | aggredito dal branco mentre difende la fidanzata dalle molestie Aiutatemi a trovare i responsabili”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Cologno al Serio. “Vi prego,chi ha ridotto così mio”. Rita Pagani è la mamma di Samuele (per tutelarlo usiamo un nome di fantasia), un ragazzo di 30 anni che la notte tra il 9 e il 10 settembre ha denunciato ai carabinieri di essere statoin via Solferino a Cologno al Serio, durante una festa in paese. Le conseguenze? Basta guardare le foto, piuttosto eloquenti. “I medici – spiega la donna – hanno riscontrato una frattura del pavimento e della parete mediale dell’orbita, oltre a una frattura scomposta all’osso e al setto nasale”. Operato all’ospedale Papa Giovanni, il giovane deve convivere con protesi, farmaci e antidolorifici. “Ancora oggi non riesce a mettere a fuoco dall’occhio sinistro – aggiunge Rita – e non può nemmeno andare a lavoro perché gli è stato raccomandato di non ...

