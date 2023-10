Minacce di morte a Pomeriggio 5 | Rigau sbotta | “Ti ammazzo”

Leggi su biccy

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nelle ultime due settimane a5 è tornata la Madonnina che suda eau de parfum e anche la diatriba per l’eredità di Gina Lollobrigida, temi ampiamente trattati da Barbara d’Urso nella scorsa edizione. Ieri Myrta Merlino per non farsi mancare nulla ha ospitato anche un confronto choc gold tra Andrea Piazzolla e Javier. Durante la discussione però sono volate anche delleda parte di(qui il video completo).di Javier: “Ti”.ha accusato Piazzola di non avergli permesso di vedere Gina e di non averla fatta curare dai suoi medici dopo che l’attrice si era rotta il femore nel 2022. Piazzolla ha dato del bugiardo a Javier, che èto e sono volate anche: ...