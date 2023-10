Milano | da elogio attesa in era Whatsapp a mobilità elettrica | prosegue Digital Week

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Con Alessandro Abbotto, autore, Massimo Degli Esposti, giornalista, co fondatore e direttore del sito Vaielettrico.it. Alle 11 all'Ispi l'incontro 'Tecnologie civichei per le comunità fisiche ...

In calendario talk e incontri anche domani Continua ala Digital Week 2023. Diversi gli eventi in calendario in città, anche domani. Tra i 'top events' in programma 'L'dell'attesa nell'era delle relazioni digitali: fomo, noia, assenza e il ...... Massimo Gramellini esplora un'interessante dinamica sociale emergente, stimolata dal successo del guru indiano Sadhguru a. Gramellini, attraverso la sua 'dell'invisibile', pone una ...

Milano: da elogio attesa in era Whatsapp a mobilità elettrica ... Adnkronos

Milano: l'evoluzione dalla comunicazione via Whatsapp alla mobilità ... Tendenzediviaggio

Continua a Milano la Digital Week 2023. Diversi gli eventi in calendario in città, anche domani. Tra i 'top events' in programma 'L'elogio dell’attesa nell’era delle relazioni digitali: fomo, noia, as ...La Nadef promuove la riforma Fornero e la professoressa promuove il Mef: "Le sue analisi sono basate sull'effettiva sostenibilità del sistema pensionistico: demografia, occupazione, crescita. Nel gove ...