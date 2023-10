Ibra è poi tornato a parlare della collaborazione tra lui e il, ma soprattutto dell'con Furlani con quest'ultimo che ha espresso il personale parere.Alle 11 all'Ispi l''Tecnologie civiche digitali per le comunità fisiche e virtuali' che ... Davide Fassi, di Off Campus Nolo, e Quinzi - Terna, creatore diPublic Space. Tra le ...

Ibra, sempre più Milan: incontro con Furlani La Gazzetta dello Sport

Milan, incontro tra Ibrahimovic e Furlani: i dettagli del summit | News Pianeta Milan

Ultim'ora Milan, riportiamo qui di seguito una notizia appena arrivata in redazione. Un incontro davvero importante, largamente anticipato proprio da noi ...Continua a Milano la Digital Week 2023. Diversi gli eventi in calendario in città, anche domani. Tra i 'top events' in programma 'L'elogio dell’attesa nell’era delle relazioni digitali: fomo, noia, as ...