Milan | Balotelli | “Leao rischia di rovinarsi Meglio Donnarumma di Maignan”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Mario, ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Rafael, Gianluigie Mike

Mario Balotelli è pronto a rimettersi in gioco dopo la pessima esperienza con la maglia del Sion e l’amara retrocessione. L’attaccante italiano è ...

Mario Balotelli è intervenuto ai microfoni di TvPlay.it nella trasmissione Vox To Box parlando della Serie A e della novità nel mondo del calcio ...

(Adnkronos) – Mario Balotelli manda un messaggio al Milan : “Se serve , ci sono”, dice il 33enne attaccante, tornato a giocare in Turchia all’Adana. ...

Mario Balotelli , ex attaccante del Milan , ha fatto un paragone tra l'ex compagno in rossonero Adel Taarabt e il brasiliano Neymar

Mario Balotelli , intervistato da Vox to Box di Tvplay, ha detto la sua sulla diatriba di queste ore tra Antonio Cassano e Rafael Leao . Quest’ultimo ...

' Sicuramente si trova in una situazione non semplice, perché ilè sulle sue spalle ', ha continuatoparlando del momento di Leao. ' C'è il rischio che si rovini, perché ha dimostrato,......di di Pazzini el'8 marzo 2013 e altro 0 - 2 con gol di Ibrahimovic e Nocerino il 2 dicembre 2011). Un pareggio si è registrato il 6 febbraio 2011 (1 - 1 gol di Pato al 29' per ile ...

Balotelli: "Milan, Inter o Juve Seguirei il mio cuore che è rossonero" - Sportmediaset Sport Mediaset

Balotelli: 'Prima dell'Inter dovevo andare in un'altra big, feci sei mesi lì' AreaNapoli.it

Nel corso del suo intervento a TvPlay, Mario Balotelli ha detto la sua sulle squadre che possono lottare per un posto in Champions. Queste le parole dell'ex Milan: "Sì, la ...Mario Balotelli ha raccontato un retroscena di mercato che riguarda la sua carriera prima che approdasse nel sodalizio nerazzurro di Moratti.