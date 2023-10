Migranti | von der Leyen accelera | attuare piano Lampedusa e accordi Tunisia

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Per affrontare la questione delle migrazioni c'è "un lavoro operativo molto forte" da fare: "nel breve termine c'è il lavoro sulin 10 punti die il lavoro a medio termine riguarda ad esempio gliche abbiamo fatto con la". Al di là delle forti sensibilità che dividono l'Europa sull'annosa questione, la presidente della Commissione Ue Ursula von dertira dritto dopo aver incassato il via libera dei 27 Paesi Ue al Patto per l'immigrazione."Sulla migrazione - ha aggiunto von derarrivando al Consiglio europeo informale di Granada.- due giorni fa abbiamo avuto un grande successo con l'accordo in Consiglio per la gestione della crisi, perché questo era un pezzo importante dell'intero puzzle del Patto sulla Migrazione e ...