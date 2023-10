Migranti | per il no di Ungheria e Polonia salta l' accordo a 27 | Berlino vuole bloccare i finanziamenti alle ong nel 2024

... che detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue, emerge un malcelato disappunto sulla mancanza di unanimità in relazione al dossierma anchequello che giovedì il quotidiano iberico ...Distanze permangono anche sul bilancio pluriennale dell'Ue: Berlino vorrebbe "riaprirlo" solole risorse all'Ucraina, Roma vuole siano poste "sull'Africa, non sul capitolo", specifica ...

Scatta il fermo per Open Arms, sbarchi in Sicilia. E Mattarella firma il dl migranti La Stampa

Il nuovo accordo europeo sui migranti non è una vittoria per l'Italia Internazionale

"Legittimo chiedersi se chi partecipa a una manifestazioni abbia un pregiudizio". "Salvini non mi ha parlato del video ma mi pare secondario. Anche tutta la polemica che sto vedendo sul dossieraggio: ..."Ora il dietrofront: nella stesura del bilancio per il 2024 il ministero non ha nuovamente inserito la nota sui due milioni" per le ong, e fonti della commissione Bilancio hanno detto che "non è una ...