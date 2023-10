Migranti | Orban senza freni | “Polonia e Ungheria stuprate legalmente dalla Ue”

Leggi su notizie

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Granada,choc al Consiglio europeo: “sono statedall’Ue” “sono statedall’Ue“. Provocazione choc lanciata dal premier ungherese, Viktor, sul Patto dell’Unione europea sulla migrazione che Budapest e Varsavia, secondo quanto sostiene il primo ministro magiaro, sarebbero state costrette a digerire. Il presidente dell’, Viktor(Ansa Foto) Notizie.com“Politicamente è impossibile – eccole le durissime parole di, quando arriva al Consiglio europeo a Granada– non oggi, ma in generale per i prossimi anni. Perchéabbiamo subito uno ...