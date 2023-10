Migranti | Orban | ' Polonia e Ungheria stuprate dalla Ue' E Giorgia Meloni tace

Leggi Anche Vertice di Granada sui Migranti , nasce il patto a 6 con l'Italia per fermare gli scafisti Le parole di Orban sui Migranti 'Non c'è la ...

Messe alle spalle settimane di scontri e tensioni, Giorgia Meloni e Olaf Scholz si ritrovano faccia a faccia a Granada per provare a smussare le ...

"Non c'e' alcuna possibilita' di raggiungere alcun tipo di compromesso e accordo sulla migrazione. politicamente e' impossibile, non oggi: in ...