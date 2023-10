Migranti | altri arrivi nella notte | novità hotspot

(Adnkronos) – La Tunisia non può in alcun modo agire come un gendarme la cui missione è proteggere i confini degli altri. Può solo difendere i suoi ...

Arrivati 46 migranti, altri 63 pronti a lasciare Lampedusa per Porto Empedocle RaiNews

Migranti: altri sbarchi nella notte a Lampedusa. La UE trova l ... Report Difesa

Dopo sette mesi di attesa per sottoporsi a una Risonanza magnetica 'urgente' all'ospedale Cardarelli di Campobasso, 24 ore prima dell'appuntamento, fissato giovedì 5 settembre, la telefonata di un ope ...Inizierà in settimana il ritiro delle truppe francesi dispiegate da anni in Niger, circa 1400 soldati. Dopo il golpe dello scorso 26...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito ...