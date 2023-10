Mi si accappona la pelle Bocchino scatenato | è rissa davanti a Formigli | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Volano stracci a PiazzaPulita tra Italoe Giuseppe Zeno. Ad aprire le danze è il primo che, ospite nella puntata di giovedì 5 ottobre su La7, si dice "a profondo disagio per essere in trasmissione assieme al signor Zeno. Le sue parole mi hanno fattore la". Il riferimento è agli audio in cui si sentono minacce e ricatti da parte del socio di minoranza di Visibilia a Dimitri Kunz, compagno del ministro Daniela Santanché. L'imprenditore residente alle Bahamas ha ingaggiato nel 2022 una battaglia legale contro la parlamentare di Fratelli d'Italia e gli altri membri del consiglio d'amministrazione (e del collegio sindacale) dell'azienda. "Credo - prosegue il direttore del Secolo d'Italia nel salotto di Corrado- che questo sia il più grande spot a favore della Santanchè perché chiunque ...