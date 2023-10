Metz vs Nizza – probabili formazioni

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilcercherà di risalire la classifica della Ligue 1 quando si recherà allo Stade Saint-Symphorien per affrontare ilsabato 7 ottobre pomeriggio. Mentre i padroni di casa cercano di evitare la terza sconfitta consecutiva, gli ospiti sono una delle due squadre della massima serie, insieme al Rennes, che non hanno ancora perso in questa stagione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver accumulato otto punti grazie a un’imbattibilità di quattro partite tra la metà di agosto e la metà di settembre, ilha subito una serie di sconfitte in Ligue 1 senza risposta contro Strasburgo e Tolosa, perdendo 3-0 contro quest’ultima lo scorso ...

Ilcede in casa del Tolosa per 3 - 0. A firmare la vittoria della formazione di Martinez sono ... Reti inviolate invece trae Brest che resta ugualmente in vetta alla classifica con 14 punti....30 Parnu JK Vaprus - Flora 16:00 Levadia - Narva 18:00 FRANCIA LIGUE 1 Reims - Lione 13:00 Le Havre - Lilla 15:00- Brest 15:00 Tolosa -15:00 Lorient - Montpellier 17:05 Rennes - Nantes ...

Nella settima giornata di Ligue 1 il Lille ha ritrovato la vittoria, battendo il Le Havre: finisce in parità lo scontro per il primo posto tra Nizza e Brest ...La squadra di Grosso perde 2-0 in casa del Reims, il team di Farioli non trova la rete contro il Brest e resta a -1 dalla vetta ...