Meteo | nuovi picchi da record nel fine settimana

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Temperature mai viste a ottobre, in un quadrocon caldoper il periodo da Roma a Milano: i 30 gradi sono destinati ad essere superati in diverse città. Da oggi comincia un weekend all’insegna del caldo destinato ad aumentare, fino a lunedì 9 ottobre, non solo in Italia ma anche su gran parte dell’Europa Centro-Occidentale. E il caldo aumenterà ancora in un quadro. Entro lunedì le temperature massime saliranno di altri 3-4 gradi in Italia, da Roma a Milano, da Palermo a Napoli. Lo riporta Adnkronos. Un’estate infinita, con il mese di settembre più caldo della storia a livello globale e un sorprendente aumento delle temperature rispetto al clima degli ultimi 30 anni, +0,93°C rispetto al 1991-2020. Anche per l’Europa quello del 2023 è stato il settembre più caldo mai registrato, qui addirittura con uno scarto ...

Possbilirecord di ottobre 'Probabilmente cadrannorecord di caldo per ottobre tra il fine settimana e lunedì prossimo', avvisa Ferrara di 3bmeteo.com, 'in particolare su Portogallo e ...

Molti lettori e meteo appassionati ci continuano a chiedere la seguente cosa. C'è la data di una svolta oppure no Si vede un cambiamento di questo Pattern, oppure continua in maniera imperterrita In ...Alta pressione, sole e caldo esagerato a volontà! Sono questi gli elementi dominanti di questi giorni sul fronte meteorologico. LEGGI ANCHE Meteo: il caldo ha i giorni contati, che cambiamento a metà ...