Mestre | a rischio i risarcimenti alle vittime in caso di malore dell’autista VIDEO

La tragedia del pullman precipitato a Mestre il 3 ottobre potrebbe sfociare anche in una battaglia legale per i risarcimenti alle vittime. Fra le ...

È un vero miracolo che incidenti come quelli die Avellino siano così pochi, visto lo stato ... se si vogliono mettere sulle strade più veicoli elettrici, oltre a considerare il fortedi ...... scossa di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei: avvertita anche a Napoli - Musumeci: 'Ilzero ... le caratteristiche del bus solo elettrico Ultimo Aggiornamento 04/10/23 Bus, dal cavalcavia ...

Incidente pullman Mestre, a rischio i risarcimenti in caso di malore del conducente Sky Tg24

I veicoli elettrici sono più a rischio incendio di quelli tradizionali Pagella Politica

2' di lettura 06/10/2023 - Sabato 14 e domenica 15 ottobre a Trecastelli, nella località di Passo Ripe in via Amerigo Vespucci piazzale Crai, si svolgeranno le Giornate nazionali della campagna “IO NO ...Myrta Merlino non è ancora riuscita a entrare nel "cuore" del pubblico a casa. Non è ancora riuscita a prendere il posto di Barbara d'Urso. E forse, per ...