Messi | le indiscrezioni | addio agli USA nel 2025 | già decisa l’ultima squadra della carriera

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Leosi è presentato con il botto nella nuova esperienza in MLS e l’impatto è stato devastante. L’argentino è fermo a causa di un infortunio muscolare e l‘Inter Miami continua ad incontrare difficoltà, come conferma la netta sconfitta delgiornata contro i Chicago Fire con il punteggio di 4-1. La vittoria manca addirittura da quattro giornate (4-0 contro il Toronto), proprio nelapparizione‘Pulce’ prima dell’infortunio. Ladi Leonon ha bisogno di presentazioni. E’ considerato il calciatore più forte di tutti i tempi, in bella compagnia di Diego Armando Maradona e Pelé. A livello individuale si è aggiudicato sette volte il Pallone d’oro ed è stato protagonista in tutte le squadre: dalle giovanili del Newell’s Old Boys, al Barcellona, al Psg e ...