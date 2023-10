Mescola Sprite e tè verde | il risultato dell' esperimento su TikTok è sbalorditivo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Unaer ha provato a mettere insieme lae del tè: quello che risulta alla fine è alquanto sorprendente Laè unae bevande gassate più riconoscibili e popolari al mondo, e il suo marchio distintivo e il gusto unico la rendono una scelta preferita da molte persone. Questa bibita è un marchioa The Coca-Cola Company, ed è conosciuta per il suo sapore di limone e lime, unito a una piacevole effervescenza. La sua storia risale al 1961, quando fu introdotta per la prima volta in Germania Ovest e negli Stati Uniti. Da allora, è diventata unae bevande gassate più iconiche, apprezzata per la sua semplicità e il suo sapore rinfrescante. Laè stata commercializzata come un'alternativa più leggera alle bevande gassate ...