Mercato immobiliare | Bergamo resta fedele all’investimento nel mattone

(Di venerdì 6 ottobre 2023) I bergamaschi valutano sempre di più la possibilità di acquistare una casa rispetto ad un affitto. È quanto emerge dall’ultimo Osservatorio trimestrale sulresidenziale lombardo ad opera della proptech company del gruppo di.it, che per la provincia orobica evidenzia un deciso calo delle domanda di locazione (-25,3%), mentresostanzialmente stabile (-0,1%) il dato sulle richieste di acquisto. La fotografia cambia però se si analizzano solamente i dati relativi alla città, dove gli aspiranti affittuari aumentano dell’1,3%, così come cresce la domanda relativa alle vendite (+4,3%). Per quanto riguarda i prezzi di vendita, con una media di 2.362 Euro al metro quadro la città diè sostanzialmente in linea con il dato regionale (2.501 Euro), con il costo che diminuisce sensibilmente per chi ...