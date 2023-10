Mensa scolastica | lunedì lo start ad Avellino tra proteste e aumenti

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto9 ottobre parte ufficialmente il servizionelle scuole, dell’Infanzia e Primaria, del Comune di. Circa 1.300 i piccoli iscritti al servizio reso dall’ente di Piazza del Popolo attraverso il gestore che si è aggiudicato la gara di appalto. Nelle scorse settimane non sono mancate leda parte dei genitori per l’aumento dei costi. Una retta quasi raddoppiata nel giro di un anno, passando da 3,69 euro a 5,02 euro al giorno per chi rientra nella terza fascia Isee cioè quella che riguarda redditi non superiori ai seimila euro., batosta costi: la protesta delle mamme in Comune (Video) L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Protesta a Torino per le condizioni inaccettabili del servizio Mensa , avviato appena quattro giorni fa, in una scuola primaria. L' incubo dei piccoli ...

... dove si trovano gli uffici competenti per la ristorazione(direzione Servizi educativi del Comune). ' Ci sono genitori che svolgono il ruolo di rappresentanti per la qualitàe ...... tra cui il bilancio consolidato Come si può tacere il fatto che ad oggi, nonostante la tanto sbandierata aggiudicazione della gara, il servizio relativo allanon è stato ancora ...

Pasta scotta, platesse piene di spine, patate verdi, frutta ammuffita. Mensa scolastica da incubo a Torino. Malori tra gli alunni: “Mamma sto male, mi sento le gambe molli” Orizzonte Scuola

Carne halal nelle mense scolastiche di Bologna: integrazione per il Comune, violenza inaccettabile per gli animalisti Tecnica della Scuola

I genitori segnalano disservizi, come nel caso della Primo Levi a Barriera di Milano, ma non solo. Salerno: "Raccogliamo le segnalazioni. Vogliamo soluzioni immediate". Si può arrivare anche alla riso ...Il Comune di Viareggio smentisce l'amministratore unico della Pietrasanta Sviluppo Pietro Bertagna, che aveva annunciato di essersi aggiudicato l'appalto per le mense scolastiche a Massarosa. La gara ...