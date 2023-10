Meloni | governo lavora senza sosta | abbiamo orizzonte legislatura

“Il governo Meloni taglia i fondi per la crisi climatica e così taglia anche le nostre vite”. Lo gridano le studentesse e gli studenti di Fridays ...

Il Fondo Salva Stati dice no a politiche fiscali espansive "con alti livelli di debito". Un messaggio a Roma che arriva dopo il duro affondo ...

Il difficile rapporto fra Governo di centro-destra e Mercati finanziari torna in primo piano, parallelamente al deteriorarsi del quadro ...

Sistemi di difesa aerea, artiglieria e proiettili, missili a lungo raggio, droni, apparecchiature per la guerra elettronica. Sono queste le ...

Oggi si ritorna a scioperare, Friday s For future torna in piazza, a poco più di cinque anni dalla sua nascita. Dopo la giornata di mobilitazione ...

di Federica Capitani e Giulia Taddei Il movimento per la giustizia climatica Fridays For Future torna in piazza, a poco più di cinque anni dalla sua ...