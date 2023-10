Meloni e il video di Apostolico | «Dossieraggio? No | era a un evento pubblico» Nota della Questura | «Il video non è in atti ufficiali»

Leggi su corriere

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il Carroccio contro la giudice apparsa in undurante un corteo contro il divieto di sbarco dei migranti sulla Diciotti: «Si dimetta subito». E Bonelli fa un esposto contro il vicepremier: «Idigos non sono pubblici, come ha fatto Salvini a diffonderli?»