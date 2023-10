(Di venerdì 6 ottobre 2023) AGI - "a Nargesper l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace. Il suo impegnoledela difendere la loro libertà e i loro diritti. L'Italia sarà sempre al fianco delleper il rispetto dei diritti fondamentali e della libertà". Così il presidente del Consiglio, Giorgia, in un post su X.

" congratulazioni a Narges Mohammadi per l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace. Il suo impegno ispira le donne del mondo a difendere la loro ...

a Narges Mohammadi per l'assegnazione del Premio Nobel per la pace. Il suo impegno ... Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia, ha commentato sui propri canali ...Roma, 6 ott. " "a Narges Mohammadi per l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace. Il suo impegno ... Lo scrive in un tweet la premier Giorgia

Meloni: "Congratulazioni a Mohammadi, ispira le donne nel mondo" AGI - Agenzia Italia

Gli auguri del Presidente Meloni alla senatrice Liliana Segre Governo

"Congratulazioni a Narges Mohammadi, Premio Nobel per la pace. Si è battuta contro l'oppressione delle donne in Iran, per difendere i diritti umani e le libertà di tutti. A lei va la nostra ammirazion ..."Congratulazioni a Narges Mohammadi per l'assegnazione del Premio Nobel per la pace. Il suo impegno ispira le donne del mondo a difendere la loro libertà e i loro diritti. L'Italia sarà sempre al fian ...