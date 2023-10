(Di venerdì 6 ottobre 2023) Dopo l’incontro con il dottor Coppetta, Commissario prefettizio del Comune di: ecco il resoconto delLa città divive ancora una volta un momento buio e triste dettato dallo scioglimento del Consiglio comunale, ilcon unche rende conto alla città dell’incontro avvenuto con il Commissario prefettizio. Il titolo parafrasa una canzone di Vasco Rossi a significare una presenza costante sul territorio. Tante sono le istanze e notevoli gli spunti di riflessione presentati all’attenzione del Prefetto Coppetta che ha preso diversi impegni. Di seguito riportiamo il testo integrale. Noi siamo ancora qua, e già! Continuiamo a lavorare per il futuro ...

Da lì, ancora Serie A con le maglie di Sporting Locri, Futsale Royal Team Lamezia. Un tour ... Al, ci saranno anche quest'anno Luttino , Segreto , Firrincieli e Pensabene . Tra i pali, si ...... sia nella zona collinare del Vomero che sul lungomare, a Posillipo e nelle aree dela ... Calvizzano, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli,di Napoli e Casavatore e 24 quartieri del comune ...

Melito: il Centro Sinistra unito esce con un manifesto Punto! Il web magazine

Suicidio a Melito, 70enne si uccide con un'arma da taglio ilmattino.it

Un uomo di 70 anni si è suicidato nella tarda serata di ieri a Melito, nel centro cittadino, all'interno del proprio appartamento. L'anziano - che non era sposato - era solo in ...MELITO DI NAPOLI – Tragedia ieri in tarda serata a Melito, dove un uomo di 70 anni si è suicidato nel centro cittadino, all’interno del proprio appartamento.