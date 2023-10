E' stato avviato oggi il processo di selezione per l'individuazione dei consulenti finanziario e legale che assisteranno il ministero dell'Economia e delle finanze nell'individuazione delle migliori ...La consultazione pubblica,dal dipartimento delle Finanze del, lo scorso 11 settembre (vedi " Decreto sulla Global minimun tax: al via la consultazione pubblica "), infatti, sta per ...

Mef, avviata selezione consulenti per cessione Mps Agenzia ANSA

BTP Valore: raccolti oltre 17 miliardi di euro. Conclusa la seconda ... MEF

Roma, 6 ott. (askanews) – “E’ stato avviato oggi il processo di selezione per l’individuazione dei consulenti finanziario e legale che assisteranno il Ministero dell’economia e delle finanze nell’indi ...E' stato avviato oggi il processo di selezione per l'individuazione dei consulenti finanziario e legale che assisteranno il ministero dell'Economia e delle finanze nell'individuazione delle migliori m ...