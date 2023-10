(Di venerdì 6 ottobre 2023) Jannikha fatto la storia del tennis italiano , trionfando all'Atp di Pechino e raggiungendo la quarta posizione del ranking mondiale . Un percorso fenomenale quello dell'altoatesino, che in ...

Un percorso fenomenale quello dell'altoatesino, che in finale è riuscito a battereper la prima volta in carriera aggiudicandosi il ...Non vuole che la vita privata interferisca con la sua carriera sportiva , il checome mai ... cioè, l'altoatesino ha finalmente battuto la sua bestia nera, il russo Daniil, vincendo l'...

Medvedev spiega il "furto" a Sinner: ecco che cosa è successo durante la premiazione Corriere dello Sport

Sinner da favola: batte Medvedev in finale e vince l'Atp 500 a Pechino Il Riformista

Il tennista azzurro è diventato numero 4 al mondo dopo aver preso a pallate Alcaraz e dato una bella lezione a Medvedev ...15.58 – MATCH SINNER – CAPOLAVORO SINNER! Risposta vincente, è il nono titolo della carriera, il secondo titolo ATP 500! E’ lui il re di Pechino! CHAMPION IN BEIJING The moment @janniksin claimed his ...