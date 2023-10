Medico immunologo aggredito da un paziente nel proprio studio | è in fin di vita

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Un66enne di Roma è in gravissime condizioni dopo che un suolo haall'interno del. L'aggressore era convito che ilavesse sbagliato le cure e per ...

Convinto di essere stato curato male, ieri pomeriggio poco prima delle 18 si è presentato nello studio medico in via Po e ha picchiato violentemente ...

l'immunologo del del Policlinico Umberto I Francesco Le Foche , è stato aggredito da un suo paziente nel suo studio medico in via Po, a Roma . Il ...

Ad essere stato aggredito il famosoprimario del reparto di immunologia dell'Umberto I di Roma Francesco Le Foche: ilè stato pestato a pugni e calci nel suo studio privato in via ...... all'interno di uno studioin via Po, nel quartiere Salario. Il 36enne autore dell'aggressione è stato arrestato dalla Polizia per tentato omicidio. L'è ricoverato in prognosi ...

Massacra il medico accusato di terapia sbagliata, grave l ... Open

Medico immunologo aggredito da paziente in uno studio a Roma, è ... Quotidiano Sanità

Il noto immunologo Francesco Le Foche è stato aggredito da un suo paziente nel suo studio medico in via Po, a Roma. Il 36enne, convinto di essere stato curato male, ieri pomeriggio poco ...Era convito che il medico che lo aveva in cura, un immunologo 66enne, avesse sbagliato le cure e per questo lo ha aggredito riducendolo in fin di vita. E' successo ieri pomeriggio a Roma, all'interno ...