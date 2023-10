Medicina | Ficarra Siu | “Chirurgia urologica meno invasiva per salvare gli organi”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 6 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Le novità principali del congresso riguardano le tecniche chirurgiche che sono finalizzate ad essereinvasive non solo nell’approccio, con la laparoscopia e larobotica, ma anche all’interno del paziente. In ambito oncologico cerchiamo di ottenere gli stessi risultati” di efficacia, “preservando al massimo gli, come il rene, o i nervi cavernosi, nella prostatectomia radicale. Abbiamo quindi pazienti che possono guarire dal cancro alla prostata continuando a essere potenti e continenti. Questo avviene anche nella patologia benigna. Pensiamo alla terapia per le calcolosi renali o ureterali. Un tempo serviva il bisturi. Oggi si risolve con piccoli strumenti miniaturizzati che entrano attraverso gli orifizi naturali, raggiungono i calcoli e li distruggono”. Lo ha detto Vincenzo ...