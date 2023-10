Mazda MX-30 e-SKYACTIV R-EV | la prova de il Fatto it – Il ritorno del motore Wankel – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) C’era una volta il, meglio conosciuto comerotativo. Rispetto ai propulsori tradizionali a pistoni si distingueva per leggerezza e prestazioni. Ilaveva un’incredibile semplicità di progettazione derivante dalla presenza di solo due parti in movimento, il rotore e l’albero. L’assenza di pistoni gli consentiva forti accelerazioni e una potenza specifica maggiore rispetto a un propulsore tradizionale di pari cilindrata. Ilfu sfruttato daa cominciare da metà degli anni ’60 anni, la prima volta a bordo della Cosmo Sport (110s), successivamente sulla RX-4, RX-3 ed RX-2. Unche portò grandi successi sia in termini di vendite che in pista: nel ‘91 la casa nipponica, con il prototipo 787B equipaggiato da un ...