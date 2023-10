Matteo Renzi | “Marco Travaglio condannato | deve pagarmi 80mila euro”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il leader di Italia Viva: "Un diffamatore seriale fa la morale in tv, un mistero" “”., nella sua enews, fornisce aggiornamenti sull’esito di una querela ai danni del giornalista, direttore del Fatto Quotidiano. “La nostra giornata inizia con la ufficializzazione della condanna dia pagare ottantamila, più le spese e gli interessi, per avermi ripetutamente diffamato”, scrive il senatore, leader di Italia Viva. “Per anni ho subito in silenzio, sbagliando. La condanna di oggi non azzera le sofferenze per il passato ma pone una domanda agli addetti ai lavori della comunicazione: come può un diffamatore seriale che ha una ...