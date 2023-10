Mattarella | sostegno a Kiev o si mette a rischio la pace mondiale

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nessuna stanchezza è consentita. A poche ore dalle bombe russe su Kharkiv, dopo le rassicurazioni arrivate dai ministri degli Esteri Ue a Volodymyr Zelensky, è Sergioa rinnovare la necessità dell'impegno indella resistenza di. Il Capo dello Stato ribadisce la linea a Porto, in un vertice ristretto con i quindici Capi di Stato non esecutivi dell'Ue del Gruppo Arraiolos. Sostenere- dice chiaro l'inquilino del Colle - significa scongiurare il pericolo di un conflitto dai confini imprevedibili. Se l'Ucraina cadesse, è il ragionamento, assisteremmo a una deriva di aggressioni ad altri paesi ai confini con la Russia e questo - come avvenne nel secolo scorso tra il 38 e il 39 - condurrebbe a un conflitto generale e devastante. È motivo di tristezza vedere tante vite stroncate, tanta ...

Il Presidente interviene al panel del vertice di Arraiolos. Un modo per ricordare come aiutare Kiev significa tutelare la pace globale

Porto, 6 ott. (askanews) – “L’Ucraina rimane al primo posto dell’agenda europea e l’Unione europea deve mantenere con determinazione compattezza nel sostegno all’Ucraina”. Altrimenti c’è rischio per l ...La prospettiva, ovviamente, è la pace: "Naturalmente, l'auspicio è che si creino quanto prima le condizioni per un processo che conduca alla pace in Ucraina: una pace giusta, non effimera". E proprio ...