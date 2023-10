3167 giorni d presidente contro 3166. Sergiosupera Giorgio Napolitano e diventa ufficialmente il presidente della Repubblica con alle spalle la piu' lunga permanenza al Quirinale. Il capo dello Stato festeggera' questo primato, piu' ...Tanti i temi in spalla, dalle parole di(': le regole di bilancio dell'Unione ... 'Domenicaun anno di successi, ma da qualche mese agita complotti e manine', scrive ...

Video: Mattarella festeggia il record al Colle in Portogallo L'Arena

Mattarella festeggia il record al Colle in Portogallo - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

(ANSA) - NUORO, 06 OTT - Spunta l'ombra di una faida di famiglia per l'omicidio a Lula al termine della manifestazione Cortes Apertas. E', infatti, Antonello Piras, 21 anni, nipote di Nico Piras, il g ...Mattarella in Portogallo, l'arrivo a Porto per il vertice del Gruppo Arraiolos ...