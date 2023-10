Perè urgente intervenire sui meccanismi decisionali: "Non possiamo sfuggire alle scelte che si impongono: svuoteremmo l'Unione di prospettive di protagonismo. E - di conseguenza - ......per capire chi è che cosa arde dentro l'animo di un uomo checosì forte il senso del dovere, delle istituzioni, dello Stato. Da quei momenti nulla sarà più come prima per Sergio: ...

Mattarella avverte: unità Ue su Ucraina, rischio pace mondiale Tiscali Notizie

"Mattarella avverte sull'Ucraina: l'importanza del sostegno a Kiev per ... Tendenzediviaggio

Porto, 6 ott. (askanews) – “L’Ucraina rimane al primo posto dell’agenda europea e l’Unione europea deve mantenere con determinazione compattezza nel sostegno all’Ucraina”. Altrimenti c’è rischio per l ...Da oggi diventa il Capo dello Stato ad aver ricoperto il ruolo per più tempo. In passato è stato anche uomo di parte, in taluni casi orgogliosamente di parte: a patto che quella parte coincidesse con ...