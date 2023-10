Mattarella avverte | unità dell’Europa su Ucraina | rischio pace mondiale

(Di venerdì 6 ottobre 2023) "L'rimane al primo posto dell'agenda europea e l'Unione europea deve mantenere con determinazione compattezza nel sostegno all'". Altrimenti c'èper la. Sergioal vertice Arraiolos dei capi di Stato Ue consolida un punto fermo dei partner europei che oggi hanno discusso dima anche di futuro dell'Unione europea e delle sue riforme. Sull'in effetti tutti concordano che non si possano avere cedimenti, anche se si notano note leggermente diverse nelle parole dei presidenti bulgaro, ungherese e polacco, secondo i quali la guerra non può continuare ancora a lungo e che i popoli vanno ascoltati quando chiedono.Se l'cadesse assisteremmo a una deriva ...

Perè urgente intervenire sui meccanismi decisionali: "Non possiamo sfuggire alle scelte che si impongono: svuoteremmo l'Unione di prospettive di protagonismo. E - di conseguenza - ......per capire chi è che cosa arde dentro l'animo di un uomo checosì forte il senso del dovere, delle istituzioni, dello Stato. Da quei momenti nulla sarà più come prima per Sergio: ...

Mattarella avverte: unità Ue su Ucraina, rischio pace mondiale Tiscali Notizie

Mattarella, 3167 giorni al Quirinale. Il Presidente dal mandato più ... Il Riformista

Il presidente italiano, Sergio Mattarella, ha sollevato preoccupazioni sulla situazione in Ucraina e ha richiamato all’importanza di mantenere l’unità europea per evitare un possibile conflitto mondia ...Porto, 6 ott. (askanews) – “L’Ucraina rimane al primo posto dell’agenda europea e l’Unione europea deve mantenere con determinazione compattezza nel sostegno all’Ucraina”. Altrimenti c’è rischio per l ...