Masters 1000 Shanghai 2023 | Musetti saluta subito il torneo | Hsu domina e vola al terzo turno

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Lorenzoall’esordio (dopo aver usufruito di un bye al primo) ildi. Sul GrandStand dell’enorme complesso situato nella metropoli cinese, la testa di serie numero 17 del tabellone viene sorpresa con il punteggio di 6-3 6-4 dal qualificato di Taipei Yu Hsiou Hsu, n°189 del ranking mondiale e autore già nel primo round di uno scalpo importante quale l’australiano Purcell. Una prestazione decisamente sottotono da parte dell’allievo di Simone Tartarini, completamente in balia dell’avversario sin dalle primissime fasi e per tutta la durata di un incontroto dal tennista asiatico. Di gran livello la prestazione del classe ’99 taiwanese, che si era già ben comportato agli US Open dove aveva raggiunto il ...