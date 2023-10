Masters 1000 di Shangai | Musetti eliminato a sorpresa al secondo turno

(Di venerdì 6 ottobre 2023)– LorenzoaldelAtp di Shanghai. L’azzurro oggi 6 ottobre è stato sconfitto dal giocatore di Taipei Yu Hsiou Hsu, n.184 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Il carrarino, numero 18 del ranking, che era entrato con un bye direttamente al, è stato battuto in due set al rivale, con il punteggio di 6-3, 6-4. Domani, al, 3 azzurri in campo. Debutta Jannik Sinner, reduce dal trionfo nell’Atp di Pechino, affrontando lo statunitense Marcos Giron. Lorenzo Sonego se la vedrà con l’americano Frances Tiafoe, numero 10 del tabellone. Matteo Arnaldi è opposto al tedesco Jan-Lennard Stuff, testa di serie ...

