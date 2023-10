Massimo Giannini? Silurato | a La Stampa arrivano i tecnici

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Lo confessiamo: ci mancherà non leggere più la domenica mattina l'editoriale di, così pacato e obiettivo, super partes da fare invidia ai discorsi quirinalizi e talmente neutro da sembrare il dispaccio di un'agenzia. Sarà triste non commentare più con i colleghi l'articolo di fondo del direttore de Ladi Torino: ad ogni riga regalava un'emozione, pieno com'era di invettive antigovernative e di bordate alla premier Giorgia Meloni e ai suoi ministri, pezzi al cui confronto l'Unità sembra un foglio moderato e il Fatto quotidiano l'organo di riferimento dei centristi. Non potremo più farlo perché da domaninon sarà più il timoniere del quotidiano piemontese del Gruppo Gedi e stavolta la notizia è lui in persona e non i titoli left-oriented che ci scodellava sul giornale di casa Agnelli. Il ...