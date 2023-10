Massacra il medico accusato di terapia sbagliata | grave l’immunologo Le Foche | arrestato un 35enne

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Hato di botte ilche lo stava curando convinto che avesse sbagliatoun uomo di 35 annia a Roma per tentato omicidio. L’aggressione sarebbe avvenuta lo scorso giovedì, quando il, pregiudicato, ha fatto irruzione nello studiodelFrancesco Le, 65 anni, ora ricoverato in prognosi riservata al policlinico Umberto I con diverse fratture al volto. In particolare, il Corriere parla di un trauma cranico facciale e fratture alle ossa nasali e all’orbita oculare sinistra. Secondo la ricostruzione della polizia, ilin cura per un’infezione alla colonna vertebrale, sarebbe andato in escandescenze e ha poi aggredito al volto il, diventato noto dopo i ...