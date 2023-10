Martinengo | il nuovo ospedale di comunità in un edificio del 1400 | pronto a inizio 2024

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 6 ottobre 2023). Procedono a passo spedito i lavori per la realizzazione dell’didi, che occuperà il secondo piano di un palazzo risalente al Basso Medioevo affacciato su piazza Maggiore, e che attualmente è già sede del Serd e del Cpa. Nella mattinata di mercoledì (5 ottobre) il direttore dell’Asst Bergamo Ovest Peter Assembergs e il direttore sociosanitario Andrea Ghedi hanno illustrato gli interventi di riqualificazione all’interno della struttura, costati più di un milione di euro. Il progetto è stato finanziato grazie ai fondi del Pnrr e – per la messa a norma antisismica – da Regione Lombardia. L’sorgerà all’interno di undeldall’elevato valore storico: per questo motivo la ditta che si è aggiudicata l’appalto ...