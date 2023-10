Marotta | «Ecco come si costruisce una squadra vincente! Futuro…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La seconda parte della lunga intervista concessa a Stadium da Giuseppe(qui la prima parte), AD dell’Inter. Il dirigente nerazzurro parla di vari temi legati al mondo del calcio VINCENTE –parla del segreto per rendere le squadre vincenti: «Il mio segreto è quello di saper costruire unavincente, sul campo e fuori, che non è quella sotto la luce dei riflettori bensì quella composta da persone che sono estremamente preziose per il raggiungimento degli obiettivi sui quali lavorano quotidianamente. All’interno di un’organizzazione ci sono tante figure, dalle più semplici a quelle che hanno maggiori responsabilità, ma l’importante è costruire una mentalità vincente. E mentalità vincente non significa solo raggiungere un obiettivo vincente ma saper dare il proprio massimo in qualsiasi cosa uno faccia. Questo è il ...