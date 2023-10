Mario Rui resta a Napoli | la Selecao non lo ha convocato

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 ottobre 2023)Rui resterà anella sosta del campionato per le Nazionali perché non è statodallaportoghese. Il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martínez, ha infatti diramato le convocazioni per le partite di qualificazione a Euro 2024 che la selezione lusitana giocherà contro Slovacchia (13 ottobre) e Bosnia Erzegovina (16 ottobre). 26 i giocatori chiamati, di cui due che giocano in Serie A, Rui Patrício e Rafael Leão. Non figura nell’elenco dei convocati il terzino delRui. Dopo 6 partite giocate, i lusitani sono al comando del girone a punteggio pieno. PORTIERI: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma). DIFENSORI: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton), João Cancelo (Barcellona), ...