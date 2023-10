Maradona gladiatore | spunta un nuovo murales da brividi alla Sanità – FOTO

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Diego Armandocome un: è questo ilrealizzato a Napoli, nella piazza. La città di Napoli continua a rendere omaggio al leggendario Diego Armandocon unaffascinante nella vivace piazza. L’opera d’arte, promossa dCurva A e realizzata in soli due giorni da un giovane argentino appassionato, raffigura ‘El Pibe de Oro’ nel ruolo di un, incarnando la sua immortale eredità per la città e i suoi abitanti., il campione che ha segnato la storia del Napoli, rimane un’icona eterna per gli appassionati della squadra azzurra e per la città stessa. I turisti che visitano il capoluogo campano sono accolti ...

È stato realizzato da un ragazzo argentino, in vacanza a Napoli per una settimana, che si è innamorato del quartiere e ha realizzato il dipinto in soli due giorni.

