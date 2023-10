Mara Venier furiosa su Instagram | “Figli di pu***na truffatori”

Nelle scorse ore su Instagram Mara Venier ha posta to una foto del marito in ospedale , ma rassicura i suoi fan. Cosa è successo L'articolo Mara ...

furia Mara Venier sui social , la conduttrice di Domenica In racconta tutto sui social . Sono giorni complicati questi per la conduttrice che ha ...

Fedez ricoverato, Leone va a trovare il suo papà insieme a mamma Chiara – VIDEO I Donnalisi a New York, ecco come l’ha presa ...

"Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni". Nelle stories Instagramha denunciato lo sfruttamento della sua immagine , generata con l'intelligenza artificiale per promuovere una truffa . In un video circolato sul web, infatti, un presunto consulente ...come Tom Hanks , Elon Musk , Mr. Beast e Gayle King perché l' intelligenza artificial e non conosce confini, specialmente quando è usata per mettere a segno truffe . La nota conduttrice TV ...

La conduttrice italiana coinvolta, a sua insaputa, in una raffinata truffa basata sulla tecnologia deepfake: i VIP ci mettono la faccia, ma senza saperlo.Leggi su Sky TG24 l'articolo Mara Venier: “Mia immagine fake riprodotta con l’Intelligenza Artificiale per una truffa' ...