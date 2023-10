Mantova-Alessandria oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, dopo la sconfitta subita in casa della Triestina, vogliono immediatamente reagire per consolidare il primato in classifica nel girone A. La formazione ospite, dal suo canto, finora ha ottenuto soltanto un punto e va ancora a caccia della svolta in questa stagione per lasciare l’ultimo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 6 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. SEGUI LASITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

La partitadi Venerdì 6 ottobre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 7° giornata di Serie C - Girone A- ...... SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)(Serie C) - SKY SPORT (canale 253) 21.00 Athletic - Almeria (Liga) - DAZN Birmingham City - West Bromwich Albion (Championship) - DAZN ...

Il Mantova anticipa la settima giornata di campionato ospitando l'Alessandria. Dopo due sconfitte, la squadra biancorossa ritrova Monachello e non può sottovalutare un avversario in cerca di riscatto.