Manca una scuola | le lezioni negli alloggi militari

Leggi su agi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) AGI - Gliche erano destinati ai soldati dell'esercito italiano sono stati trasformati in aule per gli alunni dellaelementare. Accade a Cutro, nel Crotonese, dove da inizio anno 230 scolari di terza, quarta e quinta elementare dell'Istituto comprensivo 'Abate Fabio di Bona' sono ospitati nelle palazzine costruite nel 2009 che dovevano servire comeper gli 800della caserma dell'esercito mai realizzata a Cutro. Complessivamente l'insediamento militare è di 9 palazzine per 96costate 20 milioni di euro. Dopo 13 anni, tre di queste palazzine, dal 2022 sono usate per ospitare idell'operazione Strade sicure; le altre sono vuote. Così il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso, ha chiesto al comando militare regionale di poter utilizzare alcuni ...