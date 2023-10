Mamma rivoluzionaria fa una scoperta incredibile | Il mio latte è un miracolo per la pelle

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Oggi Notizie Immagina unache trova un modo innovativo per utilizare il suomaterno, trasformandolo in prodotti per la cura della. Questa storia non è un mito, ma la realtà di una giovaneamericana. Scopriamo insieme questa insolita ma affascinante avventura che sfida i segni del tempo. Britni Eddy è la protagonista di questa storia che arriva direttamente dagli Stati Uniti. Quando si è resa conto che il suomaterno era stato rovinato a causa di un freezer scollegato accidentalmente, Britni ha deciso di non piangersi addosso per ilsprecato, ma di fare qualcosa di completamente diverso: trasformarlo in creme e saponi per la. La nascita di Mama's Magic Milk Britni ha così dato vita a Mama's Magic Milk, il suo business che offre ...