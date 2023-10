Maksimovic | «sono andati via Kim e Lozano | ma mi aspetto che il Napoli lotti per lo scudetto»

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nikolasi racconta ai microfoni di Gianluca Di Marzio. Il difensore exscrive un nuovo capitolo della sua carriera ripartendo dalla Turchia, precisamente dall’Hatayspor. Un campionato molto competitivo, seppur con un calcio giocato molto diverso dall’Italia, come appunto spiega il serbo nella sua intervista: «Tra calcio turco e italiano c’è tanta differenza. In Italia si guarda molto l’tattico e si paga tanto se si fanno certi errori. In Turchia è tutto più aperto. Ciquattro squadre veramente forti: Trabzonspor, Besiktas, Fenerbahce e Galatasaray, ma per il resto tutti posvincere. Se riesci a sbloccare una partita nei primi 15 o 20 minuti puoi vincere anche 5-0 con chiunque. Non cifavoriti come in Italia, qui non è sicuro mai nulla. Puoi ...

L'ex difensore del Napoli, Nikola Maksimovic, si è soffermato sulla sua esperienza in azzurro con la guida di Carlo Ancelotti.Nikola Maksimovic ha raccontato la sua avventura in azzurro con Carlo Ancelotti in panchina: 'Come allenatore sappiamo tutti quando ha vinto'.