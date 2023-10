Magazzino Mattarella Quelli di Nato ed Europa sono vuoti di armi | quello del Quirinale è pieno di politica

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La war fatigue è uno dei più insidiosi stress test per i governi. Le parole del Presidente sul sostegno a Kiev chiamano in causa i veri compiti di una classe dirigente: orientare le opinioni pubbliche, più che assecondarne gli umori

... lutto pubblico in Veneto Il cordoglio del presidentee della premier Meloni È di 21 ... Poi si è schiantato dopo un volo di oltre 10 metri, capovolgendosi e incendiandosi tra une i ......tratto in discesa il pullman ha sfondato il parapetto ed è caduto giù finendo tra une i ... Subito sono arrivati i messaggi di cordoglio dal presidentee dalla premier Meloni. - ...

Magazzino Mattarella. Quelli di Nato ed Europa sono vuoti di armi ... L'HuffPost

Eventi e scadenze: settimana del 2 ottobre 2023 LA STAMPA Finanza

La war fatigue è uno dei più insidiosi stress test per i governi. Le parole del Presidente sul sostegno a Kiev chiamano in causa i veri compiti di una classe ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad A ...