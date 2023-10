Mafia | sequestro beni per 98 mln a imprenditori vicini a clan catanese

(Di venerdì 6 ottobre 2023) CATANIA (ITALPRESS) – Nell'ambito di articolate attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito, con il supporto dello Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminalità Organizzata (Scico) e l'ausilio dei Comandi Provinciali di Mantova, Milano, Monza, Roma e Verona, un provvedimento dipatrimoniale in materia anti– emesso dal Tribunale etneo, Sezione Misure di Prevenzione – relativo all'ingente patrimonio, pari a circa 98 milioni di euro, riconducibile a due, padre e figlio, ritenuti “socialmente pericolosi” in quanto contigui al“Scalisi” di Adrano (CT), articolazione locale della famiglia mafiosa “Laudani”. L'indagine di prevenzione da cui origina il citato provvedimento si collega alle ...

