Mafia | maxi-sequestro da 98 milioni a due imprenditori nel catanese

(Di venerdì 6 ottobre 2023)di beni per 98di euro a dueritenuti vicini al clan mafioso degli Scalisi di Adrano, a loro volta legati a quello dei Laudari. La-operazione del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania riguarda diverse regioni d’Italia: Sicilia, Lombardia, Lazio e Veneto. Il provvedimento diè stato emesso dal tribunale di Catania su richiesta della Dda locale. L’operazione ha impegnato dalle prime ore del mattino 50 finanzieri della Guardia di finanza di Catania, con il supporto anche del Servizio centrale investigazione sulla criminalità organizzata (Scico) e la collaborazione dei comandi provinciali di Mantova, Milano, Monza, Roma e Verona. Operazione anti-a Catania, sequestrati beni per 98Il ...

Si sospetta la mano della mafia foggiana , e delle organizzazioni criminali del Gargano . Per Truffa re Bruxelles, l'associazione per delinquere, ...

L’hanno ribattezzata Transumanza la maxi operazione che ha smascherato truffe milionarie all’Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi ...

Unsequestro di beni per 98 milioni di euro . È in corso l'operazione della Guardia di finanza che, dalle prime ore dell'alba, sta facendo blitz in diverse province di Sicilia, Lazio, Lombardia e ...... bracciante nelle fiamme Cronaca Foggia, nuovaoperazione antidroga: 16 arresti Cronaca Gargano, truffa all'UE: operazione contro la 'dei pascoli'. Sono 75 le persone coinvolte, 25 gli ...

Catania, imprese e mafia: maxi sequestro da 98 milioni di euro Livesicilia.it

Mafia, maxi sequestro da 98 milioni di euro a due imprenditori: blitz in tutta Italia Il Fatto Quotidiano

Il Gruppo antimafia della Prefettura, guidato dal prefetto Sergio Pomponio, ha chiuso il bar Derby di Mandello del Lario, la società che gestiva il Big Bang di Calolziocorte prima della cessione, il ...Mafia, maxi sequestro 98 milioni di euro in mezza Italia: cos'è successo e chi sono i due imprenditori catanesi finiti nel mirino ...