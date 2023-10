Ma che caz***o dite? Sconcerto su Rai 1 | catena finale fuori controllo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il popolo di X (l'ex Twitter) esulta per la mezza sconfitta delle Amiche in onda. Le tre campionesse di Reazione a, il quiz del preserale di Rai 1, si confermano tali ma all'ultima parola falliscono e restano così, ancora una volta, a bocca asciutta. E sui social molti telespettatori, un po' sadicamente, le motteggiano per un errore a detta loro marchiano. Ricapitoliamo: le tre signorine sono considerate da chi commenta le puntate (registrate) durante la messa in onda poco dotate e troppo fortunate, se non addirittura "raccomandate" per qualche misterioso motivo addirittura dagli autori della trasmissione in persona. Recita la vulgata: i Dai e Dai, amatissimi campioni usciti di scena qualche settimana fa, per non meglio precisati motivi sarebbero stati penalizzati volontariamente con "catene" difficilissime, proprio per impedire loro di "sbancare". ...